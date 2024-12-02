ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Судья Кармел Агиус: МУС оказался в очень сложной ситуации
Судья Кармел Агиус, представитель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов и бывший председатель Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), рассказал о сложностях, с которыми сталкивается Международный уголовный суд (МУС), и отметил необходимость международного сотрудничества в исполнении ордеров на арест.
Судья Кармел Агиус: МУС оказался в очень сложной ситуации / Others
2 декабря 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us