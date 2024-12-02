Судья Кармел Агиус: МУС оказался в очень сложной ситуации

Судья Кармел Агиус, представитель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов и бывший председатель Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), рассказал о сложностях, с которыми сталкивается Международный уголовный суд (МУС), и отметил необходимость международного сотрудничества в исполнении ордеров на арест.