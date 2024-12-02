ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Хакан Фидан: ситуация в Сирии – результат не решенных за 13 лет проблем
Неправильно объяснить события в Сирии каким-либо иностранным вмешательством, причина этому не решенные за 13 лет проблемы, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Министр иностранных дел добавил, что Анкара всегда поддерживала защиту территориальной целостности и единства Сирии и будет поддерживать ее впредь. #Турция #Сирия #Анкара #обострение #причины #проблемы #эскалация #Алеппо #ХаканФидан #Фидан #МИДТурции #министрФидан
Хакан Фидан: ситуация в Сирии – результат нерешенных за 13 лет проблем / Others
2 декабря 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us