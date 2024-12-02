Хакан Фидан: ситуация в Сирии – результат не решенных за 13 лет проблем

Неправильно объяснить события в Сирии каким-либо иностранным вмешательством, причина этому не решенные за 13 лет проблемы, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Министр иностранных дел добавил, что Анкара всегда поддерживала защиту территориальной целостности и единства Сирии и будет поддерживать ее впредь. #Турция #Сирия #Анкара #обострение #причины #проблемы #эскалация #Алеппо #ХаканФидан #Фидан #МИДТурции #министрФидан