ПОЛИТИКА
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Путин не хотел напугать Меркель своей собакой
Президент России Владимир Путин недавно рассказал о печально известной встрече с Ангелой Меркель в 2007 году, на которую он привел своего лабрадора Кони несмотря на то, что бывший канцлер Германии боится собак. В своих мемуарах под названием «Свобода» Меркель описала эту встречу как напряженный момент, посчитав, что решение Путина привести собаку было намеренной демонстрацией власти. Позже Путин извинился, заявив, что не знал о ее боязни собак, и выразил сожаление по поводу инцидента. #Германия #Россия #Меркель #Путин #лабрадор #мемуары #Кони #собака #Свобода #переговоры #президентРоссии #канцлерГермании
Путин не хотел напугать Меркель своей собакой / Others
2 декабря 2024 г.
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