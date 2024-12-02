Путин не хотел напугать Меркель своей собакой

Президент России Владимир Путин недавно рассказал о печально известной встрече с Ангелой Меркель в 2007 году, на которую он привел своего лабрадора Кони несмотря на то, что бывший канцлер Германии боится собак. В своих мемуарах под названием «Свобода» Меркель описала эту встречу как напряженный момент, посчитав, что решение Путина привести собаку было намеренной демонстрацией власти. Позже Путин извинился, заявив, что не знал о ее боязни собак, и выразил сожаление по поводу инцидента. #Германия #Россия #Меркель #Путин #лабрадор #мемуары #Кони #собака #Свобода #переговоры #президентРоссии #канцлерГермании