Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил «Хезболлу» в «серьезном нарушении» режима прекращения огня в Ливане. «Обстрел «Хезболлой» района Хар-Дов является серьезным нарушением режима прекращения огня, и Израиль ответит на это решительно. Мы намерены продолжать обеспечивать соблюдение режима прекращения огня и реагировать на любое нарушение со стороны «Хезболлы» — как незначительное, так и серьезное», — заявил израильский премьер.

Армия Израиля признала проведение военных операций на юге Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, вступившее в силу в прошлую среду. По заявлению военных, силы парашютно-десантной бригады обнаружили и нейтрализовали группу вооруженных лиц возле церкви в Южном Ливане в субботу вечером.

С начала воскресенья Израиль совершил не менее 10 нарушений режима прекращения огня в южноливанских городах, включая разрушение зданий, артиллерийские обстрелы и снайперские операции. По данным ливанского государственного информационного агентства, к субботе число нарушений достигло 62, при этом только за субботу было зафиксировано 24 нарушения, в результате которых погибли два человека и шестеро получили ранения.

Израильские власти также запретили жителям десятков деревень на юге страны возвращаться в свои дома. Пресс-секретарь армии Израиля на арабском языке опубликовал карту запрещенной зоны, заявив: «Армия Израиля не намерена атаковать вас, поэтому на данном этапе вам запрещено возвращаться в свои дома южнее этой линии до дальнейшего уведомления».

Согласно условиям соглашения о прекращении огня от 27 ноября, у Израиля есть 60 дней на вывод своих войск из страны, после чего в регион должна быть введена ливанская армия.

За год непрерывных обменов огнем между «Хезболлой» и Израилем десятки тысяч жителей по обе стороны разделительной «голубой линии» ООН были вынуждены покинуть свои дома.