Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 1 декабря 2024 года приступила к поставкам газа крупнейшему словацкому энергопоставщику SPP, сообщила пресс-служба азербайджанской компании.

Поставки осуществляются по краткосрочному пилотному контракту, который должен заложить основу для долгосрочного энергетического партнерства между странами. SPP рассматривает возможность заключения долгосрочного соглашения в связи с потенциальным прекращением российских поставок через территорию Украины.

С подключением Словакии число стран-импортеров азербайджанского газа достигло двенадцати. Помимо нее газ из Азербайджана получают Турция, Грузия, Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения, Хорватия и Северная Македония.