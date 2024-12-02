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Словакия нашла замену российскому газу
Государственный поставщик SPP подписал пилотный контракт с азербайджанской компанией SOCAR на фоне рисков прекращения транзита через Украину. Словакия стала 12-й страной-импортером азербайджанского газа
Словакия нашла замену российскому газу
SOCAR / Фото: Reuters / Others
2 декабря 2024 г.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 1 декабря 2024 года приступила к поставкам газа крупнейшему словацкому энергопоставщику SPP, сообщила пресс-служба азербайджанской компании.

Поставки осуществляются по краткосрочному пилотному контракту, который должен заложить основу для долгосрочного энергетического партнерства между странами. SPP рассматривает возможность заключения долгосрочного соглашения в связи с потенциальным прекращением российских поставок через территорию Украины.

С подключением Словакии число стран-импортеров азербайджанского газа достигло двенадцати. Помимо нее газ из Азербайджана получают Турция, Грузия, Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения, Хорватия и Северная Македония.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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