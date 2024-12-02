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Напряженная ситуация в Грузии
После заявления премьер-министра о приостановке евроинтеграции до 2028 года в стране пятый день продолжаются масштабные демонстрации
Напряженная ситуация в Грузии
В Грузии продолжаются масштабные акции протеста / Фото: Reuters / Others
2 декабря 2024 г.

В Грузии продолжаются масштабные акции протеста, начавшиеся после объявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. По данным различных источников, в демонстрациях в Тбилиси ежедневно участвуют от 150 000 до 200 000 человек.

В ночь на 2 декабря тысячи протестующих вновь собрались на проспекте Руставели у здания парламента. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые, в свою очередь, использовали петарды и салюты. Акции протеста также проходят в Кутаиси, Батуми и других крупных городах страны.

По данным МВД Грузии, были задержаны 224 человека за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, двое по уголовным обвинениям и трое за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Решение властей вызвало резонанс внутри страны: часть госслужащих Минобороны и МИДа выразили несогласие с приостановкой евроинтеграции, несколько грузинских послов, включая посла в США, подали в отставку.

Премьер-министр Кобахидзе объяснил свое решение необходимостью противостоять «шантажу» со стороны ЕС: «Что касается начала переговоров о вступлении Грузии в ЕС — нельзя, чтобы этот вопрос был постоянно использован в качестве инструмента шантажа… Окажется документ на столе - и я его мгновенно подпишу».

В ответ на происходящее Эстония, Латвия и Литва объявили о введении санкций против лиц, ответственных за применение насилия к протестующим.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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