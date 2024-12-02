ПОЛИТИКА
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Грузинская полиция дубинками и водометами разгоняет проевропейский протест в Тбилиси
Полиция применила водометы и избиения дубинками против демонстрантов, собравшихся у стен парламента в Тбилиси. В грузинской столице уже пятую ночь подряд граждане выходят на протест против решения правящей партии «Грузинская мечта» отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. По данным различных источников, в демонстрациях в Тбилиси ежедневно участвуют от 150 000 до 200 000 человек. #Грузия #Тбилиси #ЕС #Грузинскаямечта #водометы #дубинки #протест #демонстранты #полиция #правительство #граждане
Грузинская полиция дубинками и водометами разгоняет проевропейский протест в Тбилиси / Others
2 декабря 2024 г.
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