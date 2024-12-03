Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что движение ХАМАС ждет «адская расплата», если израильские пленные, удерживаемые в секторе Газа с 7 октября 2023 года, не будут освобождены до его инаугурации 20 января 2025 года.

«Если израильские заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, даты, когда я с гордостью вступлю в должность президента США, на Ближнем Востоке начнется ад, и тем, кто ответственен за эти зверства против человечества, придется заплатить за это», — подчеркнул Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Он также добавил, что ответственные за преступления в Газе «сильно пострадают» и призвал освободить пленных «прямо сейчас».

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп хочет добиться прекращения огня в Газе и освобождения пленных до своей инаугурации 20 января 2025 года.

«Он хочет, чтобы это произошло сейчас. Трамп сосредоточен на вопросе пленных и поддерживает прекращение огня, включающее их освобождение. Он хочет, чтобы убийства прекратились», — отметил сенатор.

Грэм выразил надежду, что администрации Байдена и Трампа смогут совместно работать над этим вопросом в переходный период. Трамп считает, что решение конфликта в Газе необходимо для реализации его внешнеполитических планов, таких как нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией и создание альянса против Ирана.