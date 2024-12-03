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Си Цзиньпин: «Пояс и путь» выходит на новый уровень
Китай переходит к новому этапу развития инициативы «Одного пояса, одного пути», сосредоточив внимание на высококачественном сотрудничестве и инвестициях
Си Цзиньпин: «Пояс и путь» выходит на новый уровень
Председатель КНР Си Цзиньпин / Фото: Reuters
3 декабря 2024 г.

Инициатива «Одного пояса, одного пути» вступила в новый этап высококачественного развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на симпозиуме, посвященном проекту, сообщает агентство Xinhua.

Си Цзиньпин подчеркнул важность усиления механизмов планирования, координации и управления для реализации целей инициативы. Также он отметил необходимость укрепления сотрудничества с участниками проекта.

Китай уже подписал соглашения о сотрудничестве более чем со 150 странами и 30 международными организациями.

Согласно данным Министерства коммерции КНР, на конец 2023 года китайские компании создали 17 тыс. предприятий за рубежом в рамках инициативы.

Общий объем прямых инвестиций превысил $330 млрд, а торгово-экономические зоны, открытые в странах-участницах, обеспечили 530 тыс. рабочих мест.

Торговля Китая со странами-участницами программы за первые 10 месяцев 2024 года выросла на 6,2% в годовом выражении.

Инициатива объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века», стартовавшие в 2013 году. В 2024 году началось второе десятилетие работы программы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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