Инициатива «Одного пояса, одного пути» вступила в новый этап высококачественного развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на симпозиуме, посвященном проекту, сообщает агентство Xinhua.

Си Цзиньпин подчеркнул важность усиления механизмов планирования, координации и управления для реализации целей инициативы. Также он отметил необходимость укрепления сотрудничества с участниками проекта.

Китай уже подписал соглашения о сотрудничестве более чем со 150 странами и 30 международными организациями.

Согласно данным Министерства коммерции КНР, на конец 2023 года китайские компании создали 17 тыс. предприятий за рубежом в рамках инициативы.

Общий объем прямых инвестиций превысил $330 млрд, а торгово-экономические зоны, открытые в странах-участницах, обеспечили 530 тыс. рабочих мест.

Торговля Китая со странами-участницами программы за первые 10 месяцев 2024 года выросла на 6,2% в годовом выражении.

Инициатива объединяет проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века», стартовавшие в 2013 году. В 2024 году началось второе десятилетие работы программы.