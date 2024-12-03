Брюссельский апелляционный суд признал Бельгийское государство виновным в преступлениях против человечности, связанных с похищением пяти женщин смешанной расы в период их детства в колониальном Конго. Судья указал, что правительство в то время осуществляло систематический план поиска и похищения детей, рожденных от чернокожих матерей и белых отцов.

Суд постановил выплатить каждой из женщин по 50 000 евро в качестве компенсации за моральный ущерб. Пострадавшие, которым сейчас за 70 лет, представляют около 20 000 детей смешанной расы, известных как метисы. Этих детей разлучали с семьями в Конго с 1948 по 1961 год, отправляя в школы и приюты, управляемые Католической церковью.

Решение суда названо историческим, поскольку это первый случай, когда судебная инстанция в Европе осудила преступления против человечности, совершенные колониальными властями.

В 2020 году король Бельгии Филипп посетил Демократическую Республику Конго, чтобы выразить сожаления по поводу колониального прошлого страны.

Свободное, или Независимое государство Конго существовало с 1885 по 1908 годы и, хотя формально являлось независимым, фактически управлялось королем Бельгии Леопольдом II, который рассматривал его как территорию под своим личным контролем. В 1908-м король Бельгии «продал» Конго бельгийскому государству. Так начался колониальный период, который продлился до 1960-го, когда африканская страна стала по-настоящему независимой.