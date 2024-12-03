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Бельгия признана виновной в колониальных зверствах
Брюссельский апелляционный суд признал Бельгию виновной в преступлениях против человечности за похищение детей смешанной расы в период колониального правления в Конго
Бельгия признана виновной в колониальных зверствах
Статуя короля Бельгии Леопольда II / Фото: Reuters
3 декабря 2024 г.

Брюссельский апелляционный суд признал Бельгийское государство виновным в преступлениях против человечности, связанных с похищением пяти женщин смешанной расы в период их детства в колониальном Конго. Судья указал, что правительство в то время осуществляло систематический план поиска и похищения детей, рожденных от чернокожих матерей и белых отцов.

Суд постановил выплатить каждой из женщин по 50 000 евро в качестве компенсации за моральный ущерб. Пострадавшие, которым сейчас за 70 лет, представляют около 20 000 детей смешанной расы, известных как метисы. Этих детей разлучали с семьями в Конго с 1948 по 1961 год, отправляя в школы и приюты, управляемые Католической церковью.

Решение суда названо историческим, поскольку это первый случай, когда судебная инстанция в Европе осудила преступления против человечности, совершенные колониальными властями.

В 2020 году король Бельгии Филипп посетил Демократическую Республику Конго, чтобы выразить сожаления по поводу колониального прошлого страны.

Свободное, или Независимое государство Конго существовало с 1885 по 1908 годы и, хотя формально являлось независимым, фактически управлялось королем Бельгии Леопольдом II, который рассматривал его как территорию под своим личным контролем. В 1908-м король Бельгии «продал» Конго бельгийскому государству. Так начался колониальный период, который продлился до 1960-го, когда африканская страна стала по-настоящему независимой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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