Делегация правительства Афганистана прибыла в Узбекистан 30 ноября. Возглавляет ее вице-премьер по административным вопросам Абдул-Салам Ханафи. По информации TOLOnews, делегация провела встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, его заместителем Джамшидом Ходжаевым и верховным муфтием Нуриддином Халикназаровым.

Стороны обсудили укрепление политических, экономических и культурных связей. Ханафи выразил надежду на расширение сотрудничества в таких областях, как горнодобывающая промышленность, торговля, сельское хозяйство и транспорт.

Джамшид Ходжаев заверил в готовности Узбекистана работать с Афганистаном по этим направлениям, включая добычу полезных ископаемых и развитие транзита товаров.

По информации Qalampir.uz, делегация также посетила Бухару вместе со специальным представителем президента Узбекистана по Афганистану Исматиллой Иргашевым.

AmuTV отмечает, что имя Абдул-Салама Ханафи включено в черный список ООН, что формально запрещает ему выезжать за пределы Афганистана. Узбекские власти пока не комментировали визит.

2 декабря делегация афганского правительства прибыла в Самарканд. О ее визите сообщил только хокимият области.