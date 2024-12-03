ПОЛИТИКА
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Ташкент и Кабул: новый этап диалога
В Узбекистане состоялись переговоры с делегацией правительства Афганистана, посвященные укреплению экономического и культурного сотрудничества
Ташкент и Кабул: новый этап диалога
Вице-премьер по административным вопросам Афганистана Абдул-Салам Ханафи / Фото: Reuters
3 декабря 2024 г.

Делегация правительства Афганистана прибыла в Узбекистан 30 ноября. Возглавляет ее вице-премьер по административным вопросам Абдул-Салам Ханафи. По информации TOLOnews, делегация провела встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, его заместителем Джамшидом Ходжаевым и верховным муфтием Нуриддином Халикназаровым.

Стороны обсудили укрепление политических, экономических и культурных связей. Ханафи выразил надежду на расширение сотрудничества в таких областях, как горнодобывающая промышленность, торговля, сельское хозяйство и транспорт.

Джамшид Ходжаев заверил в готовности Узбекистана работать с Афганистаном по этим направлениям, включая добычу полезных ископаемых и развитие транзита товаров.

По информации Qalampir.uz, делегация также посетила Бухару вместе со специальным представителем президента Узбекистана по Афганистану Исматиллой Иргашевым.

AmuTV отмечает, что имя Абдул-Салама Ханафи включено в черный список ООН, что формально запрещает ему выезжать за пределы Афганистана. Узбекские власти пока не комментировали визит.

2 декабря делегация афганского правительства прибыла в Самарканд. О ее визите сообщил только хокимият области.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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