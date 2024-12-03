«Белые каски» заявляют о гибели мирных жителей в Идлибе

Сирийская оппозиционная спасательная служба «Белые каски» сообщает, что три мирных жителя погибли в результате российских авиаударов по больницам в Идлибе на фоне продолжающихся боев между сирийским правительством и оппозиционной группой. Reuters не удалось независимо подтвердить причастность России к нанесению удара, однако местоположение и дата были верифицированы на основании спутниковых снимков.