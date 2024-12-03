Избранный президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом Америки, если не решит проблемы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным источников, переговоры прошли на прошлой неделе в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп сказал Трюдо, что уже в день своей инаугурации 20 января 2025 года введет 25% пошлины на все канадские товары, если Оттава не изменит ситуацию с притоком нелегальных мигрантов через канадскую границу и не сократит торговый дефицит, который, по его словам, составляет около 100 млрд долларов.

Трюдо ответил, что такие меры уничтожат канадскую экономику. На это Трамп, по данным Fox News, заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США. Эта фраза, по информации телеканала, вызвала у канадского премьера нервный смех.

Один из участников встречи в шутку заметил, что в таком случае Канада стала бы очень либеральным штатом. Трамп якобы предложил разделить страну на два штата: один тяготел бы к либералам, другой — к консерваторам. Также он добавил, что Трюдо мог бы стать губернатором 51-го штата.

Встреча между Трампом и Трюдо длилась около трех часов.

США, Мексика и Канада связаны трехсторонним соглашением USMCA, предусматривающим зону свободной торговли между государствами.

Угроза пошлин потрясла канадских политиков и бизнесменов. Поскольку около 75% экспорта Канады приходится на США, беспошлинный доступ на американский рынок необходим для экономического роста страны.