Сионисты выбирают «Антисемита года» — кандидатами стали знаменитости

Американская сионистская организация «Остановить антисемитизм» запустила голосование за звание «Антисемит года». В список номинантов включены знаменитости, среди которых известный американский комик Басем Юсеф. Появление в «позорном списке» он воспринял с иронией и превратил голосование в сатирическое шоу, призывая своих подписчиков поддержать его «кандидатуру».