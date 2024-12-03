ПОЛИТИКА
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Сионисты выбирают «Антисемита года» — кандидатами стали знаменитости
Американская сионистская организация «Остановить антисемитизм» запустила голосование за звание «Антисемит года». В список номинантов включены знаменитости, среди которых известный американский комик Басем Юсеф. Появление в «позорном списке» он воспринял с иронией и превратил голосование в сатирическое шоу, призывая своих подписчиков поддержать его «кандидатуру».
Сионисты выбирают «Антисемита года» — кандидатами стали знаменитости / Others
3 декабря 2024 г.
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