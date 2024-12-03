Белый дом объяснил решение президента Джо Байдена о помиловании его сына Хантера Байдена опасениями, что политические оппоненты продолжат использовать это дело для преследований даже после окончания президентского срока Байдена.

«Одна из причин того, почему президент принял решение о помиловании, заключается в том, что его политические оппоненты, похоже, не собирались отпускать эту ситуацию. Казалось, что они продолжат преследовать его сына. Именно так он считает», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на борту самолета Air Force One.

Жан-Пьер отметила, что Байден продолжает доверять системе правосудия, но считает, что дело Хантера было политизировано. По ее словам, решение президента было продиктовано необходимостью защитить сына от несправедливости.

«Две вещи могут быть правдой одновременно: президент доверяет Министерству юстиции, но также считает, что его сын столкнулся с несправедливым обращением», — подчеркнула она.

Помилование вызвало резкую критику как со стороны республиканцев, так и некоторых демократов. Оппоненты обвиняют Байдена в том, что он ставит интересы семьи выше верховенства закона.

Ранее Хантер Байден признал себя виновным в налоговых нарушениях и ложных заявлениях при покупке оружия. Приговор по этим делам ожидался в декабре. Однако Байден заявил, что Хантер был несправедливо обвинен из-за политической атаки против него.

Пресс-секретарь добавила, что случаи помилования членов семьи президентов происходили и раньше. В качестве примера она привела Билла Клинтона, который помиловал своего брата Роджера, и Дональда Трампа, который помиловал тестя своей дочери Чарльза Кушнера.