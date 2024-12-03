Украинские войска получили приказ удерживать российский регион как минимум до инаугурации Трампа и начала мирных переговоров с Москвой, сообщает британская BBC со ссылкой на украинских военных.

По ее данным, Курская область нужна «для того, чтобы позже обменять ее на что-то. Никто не знает, на что», — рассказал один из украинских солдат.

Военные также сообщили BBC, что недавнее разрешение Запада использовать переданные Киеву дальнобойные ракеты по целям внутри России «не сильно подняло боевой дух». Кроме того, по словам источников BBC в Курской области, они пока не сталкивались с северокорейскими военными, несмотря на заявления Киева о том, что Россия могла перебросить до 10 тыс. солдат из КНДР для усиления контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Владимир Путин стремится вытеснить украинские силы из Курской области к 20 января «для демонстрации контроля над ситуацией». Напомним, что Украина начала неожиданное наступление в Курской области в августе 2024 года, в ходе которого захватила около 1400 квадратных км территории. Однако Россия уже вернула под свой контроль около 40% этой территории.

Удержание территории Курской области украинскими войсками становится ключевым фактором в ожидании возможных переговоров после инаугурации Дональда Трампа. Однако среди украинских солдат растет апатия, все чаще слышны разговоры о деморализованном состоянии военных, подчеркивает BBC.

Солдаты в беседе с изданием жалуются на ужасные погодные условия и хроническую нехватку сна из-за постоянных российских обстрелов, включая использование сверхтяжелых планирующих бомб весом в 3000 кг. Такие бомбы способны пробить любые убежища и бункеры, не говоря уже об обычных окопах. Войска в Курской области постоянно отступают, а российские силы постепенно возвращают территории.

Солдаты говорят о крайней усталости, отсутствии ротации и прибывающих подразделениях, состоящих в основном из мужчин среднего возраста, которых перебрасывают с других фронтов без отдыха.

Потому неясно, как долго Украина продолжит удерживать этот регион и хватит ли у военных сил дотянуть до конца января.