Избранный президент США Дональд Трамп 7 декабря посетит Париж, чтобы присутствовать на торжественном открытии восстановленного собора Нотр-Дам. Это будет его первая зарубежная поездка после победы на президентских выборах в ноябре.

«Для меня большая честь сообщить, что в субботу я отправлюсь во Францию, в Париж, чтобы присутствовать на открытии великолепного исторического собора Парижской Богоматери», — написал Трамп в Truth Social, поблагодарив президента Франции Эммануэля Макрона за «великолепную работу» по восстановлению собора.

Собор Нотр-Дам, который пострадал в результате пожара в апреле 2019 года, был полностью восстановлен за пять лет. На его реставрацию было собрано более 840 млн евро, что превысило итоговую стоимость работ в 700 млн евро.

Реставрацией занимались более 1300 специалистов со всего мира. Первые почетные гости уже посетили собор 29 ноября, однако торжественная церемония его открытия состоится 7 декабря. На мероприятие приглашены лидеры около 50 стран, включая тех, чьи специалисты участвовали в восстановлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который выступал на предварительном открытии, отметил важность собора как символа Парижа и Франции. Нотр-Дам, построенный в XII веке, ежегодно посещали около 15 млн туристов до трагедии 2019 года.

Ожидается, что визит Трампа укрепит его отношения с Макроном, которого он назвал своим другом. Французский лидер был первым, кто поздравил Трампа с победой на выборах, и уже успел обсудить с ним по телефону перспективы сотрудничества.