ПОЛИТИКА
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Саломе Зурабишвили: Выход из кризиса в Грузии — провести повторные выборы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к западным странам с призывом поддержать «национальное движение» в поддержку интеграции Грузии в Европейский союз. Она выступила незадолго до того, как в Тбилиси возобновились столкновения между протестующими и полицией. Люди выходят на улицы уже пятый вечер подряд после того, как правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что приостанавливает переговоры о вступлении в ЕС.
Саломе Зурабишвили: Выход из кризиса в Грузии — провести повторные выборы / Others
3 декабря 2024 г.
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