Саломе Зурабишвили: Выход из кризиса в Грузии — провести повторные выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к западным странам с призывом поддержать «национальное движение» в поддержку интеграции Грузии в Европейский союз. Она выступила незадолго до того, как в Тбилиси возобновились столкновения между протестующими и полицией. Люди выходят на улицы уже пятый вечер подряд после того, как правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что приостанавливает переговоры о вступлении в ЕС.