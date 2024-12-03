Кандидат президента США Дональда Трампа на пост министра обороны Пит Хегсет обвиняется в том, что в 2015 году на встрече с ветеранами США он в пьяном угаре выкрикнул «Убейте всех мусульман». В отдельном инциденте в 2017 году Хегсет также домогался своих сотрудников, сообщает журнал New Yorker.

По данным издания, Пит Хегсет был в командировке в штате Огайо 29 мая 2015 года на встрече группы Concerned Veterans for America, когда, как утверждается, он напился в гостиничном баре и несколько раз кричал: «Убейте всех мусульман!»

Адвокат Хегсета Тим Парлаторе заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности. Однако журналисты New Yorker смогли связаться с другими свидетелями и подтвердить правдивость слов своего источника.

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR), крупнейшая мусульманская правозащитная организация США, призвал не относиться к обвинениям против Хегсета легкомысленно. Совет рекомендовал Конгресс отклонить его кандидатуру.

«Основываясь на его нынешних взглядах и прошлых поступках, очевидно, что господин Хегсет совершенно непригоден для должности министра обороны», — заявил исполнительный директор CAIR Нихад Аввад.

«Тот, кто — даже в пьяном виде — призывает к истреблению всех представителей религии, дисквалифицирует себя от занятия важной должности, которая неизбежно будет связана с представителями мусульманских стран», — подчеркнул Аввад.

Кроме предполагаемых исламофобских высказываний Хегсета, в журнале New Yorker сообщается, что его также обвиняли в личных проступках, включая информацию о том, что он тайно выплатил финансовое урегулирование женщине, которая обвинила его в изнасиловании в 2017 году.

Несмотря на эти обвинения, Трамп поддержал своего кандидата на пост министра обороны.

«Президент Трамп номинирует кандидатов высокого уровня и с отличной квалификацией для работы в его администрации», — сказал директор по коммуникациям Трампа Стивен Чжун. Он отметил, что бывший ведущий Fox News не был обвинен в совершении преступлений.