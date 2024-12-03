Украине нужны не идеи о мирном урегулировании, а больше военной поддержки. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания министров иностранных дел стран-участниц Альянса в Брюсселе.

Рютте подчеркнул необходимость увеличения поставок боеприпасов Украине, особенно в условиях, когда конфликт вступает в третью зиму. По его словам, усиление военной помощи укрепит позиции Киева на возможных переговорах и ускорит завершение российской агрессии.

«Чем сильнее НАТО будет поддерживать Украину, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров и тем скорее мы сможем положить конец агрессии России в Украине», — заявил Рютте.

Генсек НАТО также раскритиковал обсуждения о временной передаче территорий Украины ради мира. Он отметил, что «споры о мирном процессе» только отвлекают от реальной необходимости наращивать помощь.

«Украине не нужны идеи о том, как может выглядеть мирный процесс. Ей нужно больше военной помощи», — подчеркнул он.

Рютте предупредил, что подписание мирного соглашения в пользу Москвы создаст угрозы не только для Европы, но и для США. Это может усилить позиции Китая, Ирана и Северной Кореи, уверен он.

«Россия и Китай пытаются дестабилизировать наши страны с помощью фактического саботажа, кибератак и энергетического шантажа, чтобы запугать нас. Ни одно из этих действий не помешает нам поддержать Украину или укрепить нашу собственную оборону»,заверил Марк Рютте.