Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между странами, последние события в Сирии, а также глобальные и региональные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Сирии и прилагает усилия для достижения справедливого и устойчивого урегулирования конфликта. Он отметил важность предоставления большего пространства для дипломатии в регионе и сказал, что сирийское правительство должно быть вовлечено в этот процесс.

Президент Турции подчеркнул также, что ключевым приоритетом остается защита мирного населения и недопущение дальнейшей дестабилизации Сирии. Анкара, заявил он, делает все возможное для восстановления спокойствия в стране.

Кроме того, президент подтвердил решимость Турции в продолжении борьбы с террористической организацией PKK и ее структурами, которые пытаются воспользоваться текущей ситуацией в Сирии.