Южнокорейский спецназ вошел в парламент после введения военного положения

Национальное собрание Южной Кореи взяли в оцепление после того, как президент Юн Сук Ёль объявил военное положение, в соответствии с которым запрещена любая политическая деятельность, а все СМИ подвергаются правительственному контролю. Спецназ вошел в здание во время голосования в парламенте по вопросу отмены этого закона. У стен Национального собрания собрались граждане, ликующие в связи с отменой военного положения. #ЮжнаяКорея #Сеул #президент #парламент #военноеположение #спецназ