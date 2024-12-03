ПОЛИТИКА
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Южнокорейский спецназ вошел в парламент после введения военного положения
Национальное собрание Южной Кореи взяли в оцепление после того, как президент Юн Сук Ёль объявил военное положение, в соответствии с которым запрещена любая политическая деятельность, а все СМИ подвергаются правительственному контролю. Спецназ вошел в здание во время голосования в парламенте по вопросу отмены этого закона. У стен Национального собрания собрались граждане, ликующие в связи с отменой военного положения. #ЮжнаяКорея #Сеул #президент #парламент #военноеположение #спецназ
Южнокорейский спецназ вошел в парламент после введения военного положения / Others
3 декабря 2024 г.
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