3 декабря 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Южнокорейская оппозиция заявила о незаконности военного положения президента
В Сеуле полиция окружила здание Национального собрания, внутри которого оппозиция заявила об антиконституционности военного положения, объявленного президентом Юн Сук Ёлем. Военные продолжают действовать согласно условиям чрезвычайного положения. Собравшиеся в правительственном квартале граждане пытаются блокировать прибытие военной техники и призывают к импичменту и аресту главы Южной Кореи. #ЮжнаяКорея #Сеул #президент #парламент #военноеположение #спецназ #полиция #военные
Южнокорейская оппозиция заявила о незаконности военного положения президента / Others
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