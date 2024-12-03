Премьер-министр Франции Мишель Барнье и его правительство оказались под угрозой отставки после того, как оппозиционные партии объявили о планах вынести вотум недоверия. Поводом для этого стал спорный социальный бюджет на 2025 год, который Барнье продвинул, воспользовавшись статьей 49.3 Конституции, позволяющей обходить голосование в парламенте.

Бюджет включает повышение налогов на сумму 62,8 млрд долларов и сокращение государственных расходов на 42 млрд долларов для снижения бюджетного дефицита, который сейчас составляет 6,1% ВВП.

Барнье, назначенный президентом Эммануэлем Макроном после июльских выборов, подчеркнул, что эти меры жизненно необходимы для экономической стабильности. Однако они вызвали резкую критику как со стороны левых сил, так и ультраправой партии «Национальное объединение».

Лидер ультраправых Марин Ле Пен заявила, что этот бюджет является «опасным и несправедливым», и поддержала предложение о вотуме недоверия. Левые партии также обвиняют правительство в нарушении демократических норм, называя действия Барнье «ударом по стране».

Вотум недоверия запланирован на среду, и эксперты прогнозируют, что правительство может потерять поддержку парламента. В этом случае Макрону предстоит назначить нового премьер-министра, что усугубит политический тупик: парламент остался расколот между левыми, центристами и ультраправыми.

Ситуация угрожает парализовать ключевые реформы и ослабить позиции Франции на международной арене. По мнению аналитиков, внутренний кризис отвлечет Макрона от европейских дел, где требуется лидерство для решения вопросов Украины, Ближнего Востока и отношений с США. Если Барнье все же удержится, это лишь отложит неизбежный политический кризис, считают эксперты.