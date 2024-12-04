Оппозиционная партия «Тобуро», крупнейшая в парламенте Южной Кореи, намерена обвинить президента Юн Сок Ёля и министра обороны Ким Ён Хёна в государственной измене за введение военного положения. Как сообщает агентство «Рёнхап», партия также заявила о готовности инициировать процедуру импичмента.

В заявлении «Тобуро» говорится, что действия президента нарушили конституцию, так как введение военного положения не соответствовало необходимым требованиям.

«Это серьезный акт мятежа и веская причина для импичмента», — подчеркнули в партии.

Решение о введении военного положения Юн Сок Ёль объявил 3 декабря, мотивируя это защитой «конституционного порядка» и борьбой с предполагаемыми сторонниками Северной Кореи внутри страны. Работа парламента и политических партий была приостановлена. Однако это вызвало массовые протесты, столкновения манифестантов с военной полицией и критику со стороны оппозиции.

Национальное собрание, где партия «Тобуро» занимает 170 из 300 мест, проголосовало за отмену военного положения. Правительство поддержало это решение, и сам Юн Сок Ёль согласился с его отменой.

На фоне кризиса ключевые помощники президента, включая главу администрации и советника по нацбезопасности, подали в отставку.

Федерация профсоюзов Южной Кореи, поддерживая протесты, объявила бессрочную забастовку, требуя отставки президента.