ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Южной Кореи обвиняется в госизмене
Южнокорейская оппозиционная партия «Тобуро» обвинила президента Юн Сок Ёля в государственной измене за введение военного положения и потребовала его импичмента
Президент Южной Кореи обвиняется в госизмене
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль / Фото: Reuters
4 декабря 2024 г.

Оппозиционная партия «Тобуро», крупнейшая в парламенте Южной Кореи, намерена обвинить президента Юн Сок Ёля и министра обороны Ким Ён Хёна в государственной измене за введение военного положения. Как сообщает агентство «Рёнхап», партия также заявила о готовности инициировать процедуру импичмента.

В заявлении «Тобуро» говорится, что действия президента нарушили конституцию, так как введение военного положения не соответствовало необходимым требованиям.

«Это серьезный акт мятежа и веская причина для импичмента», — подчеркнули в партии.

Решение о введении военного положения Юн Сок Ёль объявил 3 декабря, мотивируя это защитой «конституционного порядка» и борьбой с предполагаемыми сторонниками Северной Кореи внутри страны. Работа парламента и политических партий была приостановлена. Однако это вызвало массовые протесты, столкновения манифестантов с военной полицией и критику со стороны оппозиции.

Национальное собрание, где партия «Тобуро» занимает 170 из 300 мест, проголосовало за отмену военного положения. Правительство поддержало это решение, и сам Юн Сок Ёль согласился с его отменой.

На фоне кризиса ключевые помощники президента, включая главу администрации и советника по нацбезопасности, подали в отставку.

Федерация профсоюзов Южной Кореи, поддерживая протесты, объявила бессрочную забастовку, требуя отставки президента.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us