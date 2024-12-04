Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в 31-м заседании Совета министров ОБСЕ, которое состоится 5–6 декабря 2024 года в Валлетте, Мальта. Это ключевое мероприятие ежегодно собирает представителей стран-членов ОБСЕ, и в этом году ожидается участие министров иностранных дел примерно 40 государств. Одной из главных тем станет обсуждение текущих вызовов в сфере безопасности в Европе и Евразии, а также вопросы, касающиеся функционирования самой организации.

Фидан планирует выступить на открытии заседания 5 декабря, где он подчеркнет, что ОБСЕ остается важнейшей платформой для безопасности и сотрудничества в Европе. Он также затронет тему территориальной целостности Украины, подтвердив поддержку Турции ее суверенитета, и акцентирует внимание на важности дипломатии для достижения справедливого и устойчивого мира. Отдельное внимание будет уделено взаимосвязи безопасности ОБСЕ с ситуацией в соседних регионах, включая Ближний Восток, где Турция активно продвигает инициативы по обеспечению мира и стабильности.

Заседание также станет площадкой для решения организационных вопросов, таких как назначения на ключевые должности в ОБСЕ, включая посты Генерального секретаря, представителя по свободе СМИ и других высокопоставленных руководителей.

Турция как страна-основатель ОБСЕ играет активную роль в ее деятельности, поддерживая усилия в таких направлениях, как борьба с терроризмом, управление миграцией, пограничная безопасность, а также защита прав человека. Фидан подчеркнет готовность Анкары продолжать содействовать стабилизации ситуации в регионе и укреплению позиций ОБСЕ как платформы для диалога и сотрудничества.

После завершения мероприятия ОБСЕ перейдет под председательство Финляндии в 2025 году. Это совпадает с 50-летней годовщиной подписания Хельсинкского акта, который стал основой для создания ОБСЕ.