Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон заявил, что вновь приехал в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом он сообщил, стоя у стен Кремля.

Карлсон отметил, что намерен обсудить с Лавровым вопросы ядерного противостояния между США и Россией, а также узнать, считает ли Москва, что Дональд Трамп, избранный президент США, способен завершить войну в Украине.

Ранее, в феврале, Карлсон уже брал интервью у президента России Владимира Путина. Это была первая беседа российского лидера с американским журналистом после начала конфликта в Украине в 2022 году.

Тогда журналиста критиковали за то, что он избегал острых вопросов, например, об обвинениях в военных преступлениях, выдвинутых против Москвы.

Интервью с Лавровым, по словам Карлсона, будет опубликовано «очень скоро», однако он не уточнил, на какой платформе. Его беседа с Путиным транслировалась на собственной платформе Карлсона и в социальной сети X.

На фоне этого Дональд Трамп заявил, что его команда готова завершить войну. Одним из его первых шагов станет назначение отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога специальным посланником по Украине и России. Как сообщал Reuters, Келлог предложил заморозить текущие линии фронта и принудить Киев и Москву к переговорам.

Карлсон отметил, что его цель — разобраться, как оценивают перспективы переговоров в Кремле, и обсудить дальнейшие планы России. Визит журналиста в Москву вновь вызвал широкий резонанс в США, где Карлсона считают одним из самых заметных сторонников сближения с Россией.