В Афганистане началась прокладка газопровода ТАПИ, сообщил официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид изданию ArianaNews.

По его словам, необходимое техническое оборудование уже доставлено в приграничную зону между Афганистаном и Туркменистаном. Практические работы активно ведутся, и первая фаза проекта должна завершиться в ближайшие два года.

ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) — магистральный газопровод протяженностью 1840 км, который соединит газовые месторождения Туркменистана с рынками Пакистана и Индии через территорию Афганистана. Общая стоимость проекта оценивается в $10 млрд.

Эксперты прогнозируют значительное экономическое развитие региона благодаря ТАПИ. После завершения строительства газопровод обеспечит создание 12 тыс. рабочих мест, а доход Афганистана вырастет на $1 млрд в год.

Забихулла Муджахид также сообщил, что параллельно начнется реализация проекта CASA-1000, который предусматривает прокладку линии электропередачи между Центральной и Южной Азией.

«Афганистан постепенно укрепляет свои позиции. Эти проекты обеспечат граждан страны хорошими рабочими местами», — заявил Муджахид.

На данный момент строительство участка газопровода в 214 км на территории Туркменистана уже завершено. Следующим этапом станет прокладка труб через Афганистан.