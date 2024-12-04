Битва за контроль в Сирии обостряется: силы сирийской оппозиции добились значительных успехов в провинции Хама после недавней победы в Алеппо. Оппозиционные группы, возглавляемые «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), освободили по меньшей мере 16 населенных пунктов в Хаме и активно движутся к одноименному центру этой мухафазы. Это самый серьезный вызов режиму Башара Асада за последние четыре года.

К утру 4 декабря оппозиция подошла на расстояние около 10 км от города Хама, четвертого по величине в Сирии. До этого за последние три дня оппозиционные группы взяли стратегически важные пункты, такие как Мардис и Суран. Силы оппозиции захватили несколько деревень, в то время как авиация Асада и России продолжает наносить массированные удары по позициям ХТШ.

По сообщениям AFP, в северной сельской местности Хамы были замечены десятки танков сирийской армии и военных машин, брошенных на обочине дороги, ведущей в Хаму.

Это наступление последовало за стремительным захватом Алеппо, второго крупнейшего города Сирии. Хама, важный узел, связывающий Дамаск с Алеппо и прибрежными районами, теперь оказалась в центре боевых действий. Победы оппозиции в этой области угрожают нарушением жизненно важных маршрутов снабжения правительственных войск.

Хама, известная своей давней историей сопротивления режиму Асада, вновь погружается в хаос. Тысячи жителей покидают провинцию, опасаясь возобновления насилия. По данным ООН, в северной части Сирии уже перемещено около 50 тыс. человек, опасающихся авиаударов сил режима. Еще в 1982 году покойный отец Асада, Хафез, подавил там антиправительственное восстание, в результате чего погибли более 40 тыс. человек.

Разгром сирийских правительственных сил под Алеппо и сообщения о том, что их оборонительные рубежи рухнули, подорвали и без того ослабленный контроль Асада над страной.