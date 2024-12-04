Тысячи демонстрантов в ночь на 4 декабря собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси, выражая протест против решения правящей партии приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз.

Как и на протяжении последних пяти дней, спецназ применил слезоточивый газ для разгона демонстрантов у здания парламента в Грузии. Протестующие, которые уже шестой день подряд требуют возвращения страны к курсу на евроинтеграцию, пытались возвести баррикады на центральной улице и жгли костры. Некоторые из них использовали пиротехнику и запускали салюты прямо по полицейским.

По данным МВД Грузии, за неделю протестов задержаны 293 человека, пятеро из которых арестованы по уголовным обвинениям. В результате столкновений пострадали более 113 человек, из них более половины — полицейские.

«Чем больше они применяют силу, тем больше это злит людей, ведь у каждого задержанного есть семья, и все понимают, что это несправедливость», — заявила Тамар Кордзая, представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Она выразила уверенность, что протесты приведут к новым выборам и возобновлению курса на вступление в ЕС, отметив усталость полицейских: «Мы должны продержаться немного дольше». Демонстранты утверждают, что протесты продолжатся до выполнения их требований, однако каждую следующую ночь к парламенту выходит все меньше и меньше людей.

Кризис обострился 28 ноября, после решения партии «Грузинская мечта» отложить переговоры о вступлении в ЕС. Этот шаг последовал вскоре после резолюции Европарламента, осудившей октябрьские парламентские выборы как «несвободные и нечестные». Оппозиция и президент Саломе Зурабишвили обвинили правительство «‎Грузинской мечты» ‎в фальсификации выборов при поддержке России и бойкотировали парламентские заседания.

Зурабишвили, чей президентский срок заканчивается в этом месяце, отказалась признать результаты выборов и заявила, что продолжит борьбу за проведение новых выборов.