Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи заявил, что Тегеран может рассмотреть возможность отправки войск в Сирию, если Дамаск сделает официальный запрос.

«Если сирийское правительство попросит Иран направить войска в Сирию, мы изучим этот запрос», — подчеркнул Аракчи, уточнив, что пока со стороны сил режима такого обращения в адрес Тегерана не было.

Аракчи также подтвердил планы посетить Россию для обсуждения ситуации в Сирии. По его словам, конфликт в стране может дестабилизировать соседние государства, включая Ирак и Иорданию.

Сирийские оппозиционные силы активизировали свои действия по освобождению территорий от войск режима Асада 27 ноября. Они начали наступление с северо-запада страны, с территории Идлиба. Важную роль в операции играют такие группы, как «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и подразделения Сирийской национальной армии (СНА).

За несколько дней оппозиционным силам удалось взять ключевые города и деревни в провинции Алеппо, а также установить полный контроль над провинцией Идлиб. 1 декабря они заявили о «значительном прогрессе» в сельской местности на севере провинции Хама.

Как сообщает Reuters, 2 декабря на помощь режиму Асада прибыли проиранские отряды из Ирака, известные как Силы народной мобилизации («Хашд аш-Шааби»). Эти подкрепления включают как иракских боевиков, так и афганских наемников, участвующих в сирийском конфликте с его начала.

Москва также продолжает оказывать военную поддержку режиму Асада. Минобороны РФ нанесло авиаудары по позициям оппозиционных сил и их линиям снабжения, в результате чего погибли более 50 человек.

Ситуация в Сирии остается крайне напряженной: оппозиционные силы продолжают наступление и уже вплотную подошли к Хаме — четвертому крупнейшему городу арабской страны.