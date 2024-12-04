ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Иран не спешит спасать Асада
Глава иранского МИД заявил, что страна готова отправить войска в Сирию для поддержки войск режима, но пока такого запроса со стороны Дамаска не было
Иран не спешит спасать Асада
фото: Reuters / Reuters
4 декабря 2024 г.

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи заявил, что Тегеран может рассмотреть возможность отправки войск в Сирию, если Дамаск сделает официальный запрос.

«Если сирийское правительство попросит Иран направить войска в Сирию, мы изучим этот запрос», — подчеркнул Аракчи, уточнив, что пока со стороны сил режима такого обращения в адрес Тегерана не было.

Аракчи также подтвердил планы посетить Россию для обсуждения ситуации в Сирии. По его словам, конфликт в стране может дестабилизировать соседние государства, включая Ирак и Иорданию.

Сирийские оппозиционные силы активизировали свои действия по освобождению территорий от войск режима Асада 27 ноября. Они начали наступление с северо-запада страны, с территории Идлиба. Важную роль в операции играют такие группы, как «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и подразделения Сирийской национальной армии (СНА).

За несколько дней оппозиционным силам удалось взять ключевые города и деревни в провинции Алеппо, а также установить полный контроль над провинцией Идлиб. 1 декабря они заявили о «значительном прогрессе» в сельской местности на севере провинции Хама.

Как сообщает Reuters, 2 декабря на помощь режиму Асада прибыли проиранские отряды из Ирака, известные как Силы народной мобилизации («Хашд аш-Шааби»). Эти подкрепления включают как иракских боевиков, так и афганских наемников, участвующих в сирийском конфликте с его начала.

Москва также продолжает оказывать военную поддержку режиму Асада. Минобороны РФ нанесло авиаудары по позициям оппозиционных сил и их линиям снабжения, в результате чего погибли более 50 человек.

Ситуация в Сирии остается крайне напряженной: оппозиционные силы продолжают наступление и уже вплотную подошли к Хаме — четвертому крупнейшему городу арабской страны.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us