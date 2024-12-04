ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Результаты выборов в Грузии признаны окончательными
Конституционный суд Грузии отклонил иски президента Саломе Зурабишвили и оппозиции об отмене результатов парламентских выборов, признав их действительными
Результаты выборов в Грузии признаны окончательными
В Тбилиси продолжаются протесты, вызванные приостановкой переговоров о вступлении в ЕС / Фото: Reuters
4 декабря 2024 г.

Конституционный суд Грузии отклонил иски президента Саломе Зурабишвили и 30 оппозиционных депутатов, которые требовали отменить результаты парламентских выборов 26 октября из-за заявлений о многочисленных нарушениях. Решение суда поддержали семь из девяти судей.

Суд постановил, что результаты выборов остаются в силе, а постановление является окончательным и не подлежит обжалованию. Двое судей — Гиорги Квечернчхиладзе и Теймураз Тугуши — выразили особое мнение, отметив несогласие с решением.

Президент Зурабишвили ранее заявляла, что ее иск направлен на проверку независимости судебной системы. Она подчеркнула, что судебный вердикт станет индикатором того, «какую страну мы хотим построить».

По итогам выборов правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 депутатских мандатов, оппозиционные партии — 61. Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и отказалась от депутатских мандатов.

На фоне этих событий в Тбилиси продолжаются протесты, вызванные приостановкой переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Полиция разгоняет акции с применением спецсредств, включая водометы и слезоточивый газ. За пять дней протестов задержаны более 200 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us