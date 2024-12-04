Конституционный суд Грузии отклонил иски президента Саломе Зурабишвили и 30 оппозиционных депутатов, которые требовали отменить результаты парламентских выборов 26 октября из-за заявлений о многочисленных нарушениях. Решение суда поддержали семь из девяти судей.

Суд постановил, что результаты выборов остаются в силе, а постановление является окончательным и не подлежит обжалованию. Двое судей — Гиорги Квечернчхиладзе и Теймураз Тугуши — выразили особое мнение, отметив несогласие с решением.

Президент Зурабишвили ранее заявляла, что ее иск направлен на проверку независимости судебной системы. Она подчеркнула, что судебный вердикт станет индикатором того, «какую страну мы хотим построить».

По итогам выборов правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 депутатских мандатов, оппозиционные партии — 61. Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и отказалась от депутатских мандатов.

На фоне этих событий в Тбилиси продолжаются протесты, вызванные приостановкой переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Полиция разгоняет акции с применением спецсредств, включая водометы и слезоточивый газ. За пять дней протестов задержаны более 200 человек.