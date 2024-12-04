Шестая ночь протестов в Тбилиси завершилась разгоном митинга

В Тбилиси протестующие направили лазерные лучи и фейерверки в сторону спецназа, который разгонял людей, выступающих против решения правительства Грузии приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз. В ответ полиция снова применила в отношении демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Протесты рядом с парламентом страны продолжаются уже шестой вечер подряд. По данным властей, задержаны около 300 человек, 143 полицейских получили ранения.