Министерство коммерции КНР 3 декабря объявило о полном запрете поставок в США ряда материалов двойного назначения, включая галлий, германий, сурьму и неназванные сверхтвердые материалы. Эти ресурсы применяются в производстве полупроводников, аккумуляторов, боеприпасов, а также в оборонной и высокотехнологичной промышленности.

Китай также усилил контроль над экспортом графита, который используется в электромобилях и ядерной энергетике. Все поставки графита теперь требуют строгой проверки конечных пользователей.

Эти меры стали ответом на новый пакет санкций США от 2 декабря, затронувший 140 китайских компаний, связанных с полупроводниковой отраслью. Пекин назвал действия Вашингтона «угрозой национальной безопасности» и сделал официальное представление американской стороне.

Запреты Китая имеют серьезные экономические последствия. На долю КНР приходится 98% мирового производства галлия, 60% германия и 48% сурьмы. В 2023 году США импортировали из Китая 53% галлия и 54% германия, но после первых ограничений импорт полностью прекратился. По оценкам Геологической службы США, запрет нанесет американской экономике ущерб в размере $3,4 млрд.

Цены на стратегические материалы резко выросли. После июльских ограничений на экспорт галлия и германия цены на них в Европе увеличились почти вдвое. Аналогичная ситуация произошла с сурьмой: ее стоимость выросла более чем на 200% после ограничений августа 2024 года.

США полностью зависят от импорта галлия и более чем наполовину — от германия. Эти материалы производятся как побочные продукты на предприятиях, специализирующихся на добыче цинка, свинца или бокситов. Их добыча и переработка связаны с высокими затратами, что делает КНР лидером на рынке.

Сурьма используется в производстве боеприпасов, аккумуляторов, оптического и фотоэлектрического оборудования. Ее добыча в США прекратилась в 2001 году, и 82% спроса покрывается за счет импорта, большая часть которого раньше шла из Китая. Однако в октябре 2024 года поставки сурьмы из КНР в США сократились на 97%.

Запрет Китая стал частью широкой стратегии давления в ответ на санкции США. Эксперты считают, что Пекин стремится усилить свои позиции перед потенциальными переговорами и адаптируется к новым ограничениям.