Молчаливый протест в США перед мероприятием с участием Обамы и Меркель

Активисты, выступающие за Палестину, проводят молчаливую акцию протеста у концертного зала The Anthem в Вашингтоне перед началом дискуссии между бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель и бывшим президентом США Бараком Обамой. На нее собрались больше 3 000 человек. По словам активистов, этой акцией они хотели подчеркнуть «лицемерие умеренных либералов» и осудить геноцидную войну Израиля против Газы.