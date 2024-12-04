Адвокаты избранного президента США Дональда Трампа обратились в суд Нью-Йорка с просьбой отклонить обвинение в фальсификации документов, выдвинутое против него по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Как пишет Bloomberg, защита Трампа использовала помилование Хантера Байдена в качестве ключевого аргумента.

Юристы утверждают, что окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг ведет «избирательное политическое преследование» против Трампа, аналогичное тому, о котором заявил сам Байден, помиловавший своего сына. В заявлении адвокатов сказано, что Брэгг занимается «политическим театром», подрывающим основы баланса власти в стране.

Напомним, что в мае 2024 года суд присяжных признал Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Дело касалось выплат в размере $130 тыс. Сторми Дэниэлс за молчание. Однако приговор был несколько раз отложен, а теперь рассматривается возможность пересмотра дела в связи с избранием Трампа президентом.

Помилование Хантера Байдена, объявленное 2 декабря, охватывает любые преступления, которые он мог совершить с 2014 по 2024 годы. Эта формулировка, как отметили американские СМИ, является беспрецедентно широкой. Защита Трампа использует этот случай как аргумент в доказательство несправедливости предъявленных ему обвинений.

В заявлении адвокатов также упоминаются «ложные показания ключевого свидетеля» по делу и победа Трампа на президентских выборах как подтверждение политического давления на него. Решение суда по этому запросу может стать важным этапом в дальнейшем рассмотрении дела Трампа.