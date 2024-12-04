4 декабря 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Россия провела военные учения с гиперзвуковыми ракетами в Средиземном море
Фрегаты ВМФ России, оснащенные гиперзвуковыми крылатыми ракетами нового поколения, провели учения в восточной части Средиземного моря, сообщило Министерство обороны РФ. Экипажи выполнили стрельбы гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», крылатыми ракетами «Калибр», способной нести ядерную боеголовку и противокорабельной ракетой «Оникс», сообщили в министерстве.
Россия провела военные учения с гиперзвуковыми ракетами в Средиземном море / Others
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