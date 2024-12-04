В парламенте Сербии депутаты от Движения социалистов под руководством вице-премьера Александра Вулина предложили законопроект об «иностранных агентах». Инициатива требует от организаций и объединений, более чем наполовину финансируемых из-за рубежа, регистрироваться в качестве «иноагентов» и указывать этот статус во всех публикациях.

За несоблюдение закона предусмотрены санкции: запрет на определенные виды деятельности, уголовная ответственность или штрафы в размере от пяти тысяч (€42) до двух миллионов динаров (€17 тысяч). Реестр «иноагентов» будет вести министерство юстиции, которому также предоставят полномочия запрещать деятельность организаций, нарушающих закон.

Александр Вулин заявил, что законопроект разработан по образцу американского закона о регистрации иностранных агентов, однако оппозиция считает его копией российской модели. По мнению критиков, закон угрожает демократическим принципам и неправительственному сектору Сербии.

Инициаторы законопроекта утверждают, что их цель — обеспечение прозрачности, поскольку некоторые организации «работают против национальных интересов Сербии». Однако оппозиция и правозащитники предупреждают, что закон может быть использован для подавления инакомыслия.

Аналогичная инициатива в Республике Сербской (Босния) ранее вызвала резкую критику ЕС и США за сходство с российским законом 2012 года и была отозвана.

Вице-премьер Александр Вулин регулярно посещает Россию и отвечает за взаимодействие со странами БРИКС. В 2023 году он попал под санкции США за «содействие российской деятельности на Балканах».