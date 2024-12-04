В результате израильских атак на мирных жителей в центральной и северной частях сектора Газа погибли 10 палестинцев, включая четверых детей.

По данным источника в сфере здравоохранения, предоставленным агентству «Анадолу», пять человек, включая детей, погибли в лагере беженцев Нусейрат после удара израильского беспилотника.

В районе Бейт-Лахия на севере сектора Газа авиаударом был разрушен дом семьи Джевдет. Жертвами атаки стали пятеро членов семьи.

Ранее израильская армия обстреляла школу в Бейт-Лахии, где укрывались перемещенные палестинцы. По словам очевидцев, военные использовали артиллерию и огнестрельное оружие, атакуя окрестности здания. В этом же районе израильские военные установили взрывчатку под домами, а беспилотники и вертолеты продолжали обстрел жилых строений.

Очевидцы сообщили о продолжающихся этнических чистках, которые проводятся в северных районах сектора Газа. Атаки вынуждают тысячи палестинцев постоянно перемещаться. Люди ищут убежища в школах, центрах для переселенцев или у родственников.

В секторе Газа нарастает гуманитарный кризис. Остро ощущается нехватка продовольствия и питьевой воды, а условия жизни провоцируют вспышки инфекционных заболеваний. Некоторые семьи вынуждены возводить временные палатки прямо на улицах, стадионах или в парках, надеясь найти хоть минимальное укрытие от постоянных атак.