Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своем заявлении в социальных сетях подчеркнул важность ответственного подхода к освещению событий в Сирии. Он отметил, что в условиях, когда дезинформация распространяется быстрее, чем обычно, медиа обязаны соблюдать баланс между правом граждан на информацию и интересами национальной безопасности.

«Мы верим, что наши СМИ будут придерживаться политики, основанной на ответственности. Важны точность и отказ от слухов, домыслов и непроверенных данных. Особое внимание должно уделяться сохранению военной и разведывательной конфиденциальности», — подчеркнул Алтун.

Алтун напомнил, что официальная позиция Турции заключается в поддержке единства, стабильности и территориальной целостности Сирии. Единственной целью Анкары является обеспечение национальной безопасности и устранение террористических угроз.

Он также обратился к гражданам, призвав их не доверять непроверенной информации, не способствовать распространению дезинформации и опираться исключительно на заявления официальных источников.

«Это важно для защиты наших интересов и предоставления обществу точных сведений», — заключил Алтун.