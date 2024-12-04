ПОЛИТИКА
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Турция призывает избегать слухов и домыслов по Сирии
Глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун призвал СМИ и граждан ответственно подходить к освещению событий в Сирии, опираться только на официальные источники и избегать распространения дезинформации
Турция призывает избегать слухов и домыслов по Сирии
Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун / Others
4 декабря 2024 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своем заявлении в социальных сетях подчеркнул важность ответственного подхода к освещению событий в Сирии. Он отметил, что в условиях, когда дезинформация распространяется быстрее, чем обычно, медиа обязаны соблюдать баланс между правом граждан на информацию и интересами национальной безопасности.

«Мы верим, что наши СМИ будут придерживаться политики, основанной на ответственности. Важны точность и отказ от слухов, домыслов и непроверенных данных. Особое внимание должно уделяться сохранению военной и разведывательной конфиденциальности», — подчеркнул Алтун.

Алтун напомнил, что официальная позиция Турции заключается в поддержке единства, стабильности и территориальной целостности Сирии. Единственной целью Анкары является обеспечение национальной безопасности и устранение террористических угроз.

Он также обратился к гражданам, призвав их не доверять непроверенной информации, не способствовать распространению дезинформации и опираться исключительно на заявления официальных источников.

«Это важно для защиты наших интересов и предоставления обществу точных сведений», — заключил Алтун.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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