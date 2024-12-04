Президент Франции Эммануэль Макрон отверг призывы к своей отставке, назвав их «политической фикцией», и выразил поддержку правительству премьер-министра Мишеля Барнье, которому грозит вотум недоверия.

Национальное собрание Франции рассмотрит вотум недоверия правительству в среду в 16:00. Вопрос стал актуальным после того, как крайне правая партия «Национальное объединение» (RN) заявила о поддержке инициативы левой коалиции «Новый народный фронт», собравшей 185 подписей.

Макрон, находясь с визитом в Саудовской Аравии, заявил журналистам, что подобные призывы лишены смысла.

«Если я перед вами, это потому, что меня избирали дважды. Я не верю, что депутаты проголосуют за вотум, который оскорбляет их избирателей», — подчеркнул он.

Для отставки правительства необходимо 289 голосов в 577-местном парламенте. Однако, несмотря на критику, перспектива того, что правительство падет, остается неопределенной.

Правительство Барнье, находящееся у власти три месяца, столкнулось с оппозицией после применения статьи 49 Конституции для продвижения проекта бюджета на 2025 год. Этот шаг вызвал возмущение крайне правых и левых, которые объединились для выражения недоверия.