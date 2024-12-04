ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Макрон: Не ждите моей отставки
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал призывы к своей отставке «бессмысленными» и выразил поддержку правительству Мишеля Барнье
Макрон: Не ждите моей отставки
Президент Франции Эммануэль Макрон / Фото: Reuters
4 декабря 2024 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг призывы к своей отставке, назвав их «политической фикцией», и выразил поддержку правительству премьер-министра Мишеля Барнье, которому грозит вотум недоверия.

Национальное собрание Франции рассмотрит вотум недоверия правительству в среду в 16:00. Вопрос стал актуальным после того, как крайне правая партия «Национальное объединение» (RN) заявила о поддержке инициативы левой коалиции «Новый народный фронт», собравшей 185 подписей.

Макрон, находясь с визитом в Саудовской Аравии, заявил журналистам, что подобные призывы лишены смысла.

«Если я перед вами, это потому, что меня избирали дважды. Я не верю, что депутаты проголосуют за вотум, который оскорбляет их избирателей», — подчеркнул он.

Для отставки правительства необходимо 289 голосов в 577-местном парламенте. Однако, несмотря на критику, перспектива того, что правительство падет, остается неопределенной.

Правительство Барнье, находящееся у власти три месяца, столкнулось с оппозицией после применения статьи 49 Конституции для продвижения проекта бюджета на 2025 год. Этот шаг вызвал возмущение крайне правых и левых, которые объединились для выражения недоверия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us