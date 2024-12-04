Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели выступил на заседании парламентской группы своей партии с важными заявлениями о ситуации в Сирии.

В своем выступлении Бахчели подчеркнул исторические связи Турции с древним городом Алеппо: «Алеппо до мозга костей тюркский и мусульманский. Это говорим не только мы — об этом свидетельствуют история, география, правда, наши предки и турецкий флаг на крепости Алеппо».

Политик напомнил о массовых убийствах в Алеппо в 2016 году, совершенных правительственными силами при поддержке России и Ирана. Он также выразил обеспокоенность новым витком напряженности в регионе после недавнего перемирия между Израилем и Ливаном.

Бахчели подверг критике невыполнение соглашений со стороны США и России, особенно касающихся вывода формирований YPG / PYD из Манбиджа и Тель-Рифата. Он подчеркнул успех в очистке Тель-Рифата от террористических элементов и выразил надежду на подобное развитие событий в Манбидже.

Особое внимание в выступлении было уделено наличию террористических формирований в Сирии. «У происходящего нет никакой связи с нашими курдскими братьями. Курды — наша душа, а PKK/YPG/PYD — наши кровные враги», — заявил политик.

В завершение Бахчели подчеркнул необходимость перехода Сирии к демократическому управлению в рамках конституции, отметив, что «сирийская земля принадлежит сирийцам».