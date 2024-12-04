В городе Баткен 4 декабря состоялась встреча сопредседателей правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по вопросам делимитации и демаркации государственной границы. Делегации возглавляли Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

Как сообщила пресс-служба Кабинета министров Кыргызстана, стороны достигли договоренностей и полностью завершили описание оставшихся участков границы между двумя странами. Рабочим группам поручено приступить к оформлению итоговых документов по делимитации границы.

Переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания, сообщает пресс-служба Кабинета министров КР.

Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном протяженностью 987 км долгие годы оставалась источником конфликтов. Разногласия по ее делимитации неоднократно приводили к столкновениям, самым серьезным из которых стали события осени 2022 года, когда с кыргызской стороны погибли более 60 человек.

Завершение описания границы является важным шагом для снижения напряженности и укрепления добрососедских отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном. Ожидается, что дальнейшее оформление границы станет основой для предотвращения новых конфликтов и развития сотрудничества.