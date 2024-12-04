Пресс-секретарь и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик сделал заявление о развитии ситуации в Сирии, подчеркнув, что Турция стремится к сохранению стабильности и уважению территориальной целостности Сирии. Он напомнил, что операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» были проведены для обеспечения безопасности на границе и предотвращения угроз со стороны террористических организаций.

Челик отметил, что Турция выступает за соблюдение правил в зоне деэскалации в Идлибе и сохранение ранее согласованного статуса. Он добавил, что Анкара неоднократно предупреждала стороны о необходимости следовать договоренностям, однако нападения режима и других сил привели к текущей ситуации.

«Мы не допустим присутствия террористов в Тель-Рифате и Манбидже. Любая вооруженная группировка, представляющая угрозу для нашей страны, должна быть устранена из 30-километровой зоны», — заявил Челик.

Он подчеркнул, что эта зона является красной линией для Турции: «Мы ясно обозначили, что угрожающие элементы должны быть удалены за пределы наших границ. Наша позиция предельно четкая: мы не имеем проблем с территориальной целостностью Сирии, но будем защищать свои национальные интересы».