ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эмине Эрдоган приняла японскую принцессу
В рамках празднования 100-летия дипломатических отношений между странами первая леди Турции провела экскурсию для принцессы Акисино
Эмине Эрдоган приняла японскую принцессу
Эмине Эрдоган и принцесса Акисино / Others
4 декабря 2024 г.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган провела встречу с принцессой Акисино в Президентской национальной библиотеке в рамках празднования столетия установления дипломатических отношений между Турцией и Японией.

«Я рада встрече с принцессой Акисино, посетившей нашу страну в рамках 100-летия установления турецко-японских дипломатических отношений», — отметила Эмине Эрдоган.

В ходе визита высокие гости посетили Японскую библиотеку, являющуюся частью Президентской национальной библиотеки. Первая леди Турции подчеркнула особую роль этого отдела: «Японская библиотека является символом, освещающим общее наследие двух стран и укрепляющим узы дружбы».

Также делегация осмотрела выставку, посвященную Султану Мехмету Фатиху. «Мы подробно изучили видение одного из величайших лидеров нашей истории, его преданность искусству и знаниям», — поделилась в соцсетях Эмине Эрдоган.

«Надеемся, что этот значимый визит будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами», — заключила первая леди Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us