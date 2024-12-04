Первая леди Турции Эмине Эрдоган провела встречу с принцессой Акисино в Президентской национальной библиотеке в рамках празднования столетия установления дипломатических отношений между Турцией и Японией.

«Я рада встрече с принцессой Акисино, посетившей нашу страну в рамках 100-летия установления турецко-японских дипломатических отношений», — отметила Эмине Эрдоган.

В ходе визита высокие гости посетили Японскую библиотеку, являющуюся частью Президентской национальной библиотеки. Первая леди Турции подчеркнула особую роль этого отдела: «Японская библиотека является символом, освещающим общее наследие двух стран и укрепляющим узы дружбы».

Также делегация осмотрела выставку, посвященную Султану Мехмету Фатиху. «Мы подробно изучили видение одного из величайших лидеров нашей истории, его преданность искусству и знаниям», — поделилась в соцсетях Эмине Эрдоган.

«Надеемся, что этот значимый визит будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами», — заключила первая леди Турции.