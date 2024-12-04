ПОЛИТИКА
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Джо Байден задремал во время встречи с африканскими лидерами?
Президент США Джо Байден явно устал во время встречи с африканскими лидерами в ангольском портовом городе Лобито. На видео попал момент, как он сидит с закрытыми глазами. Целью встречи было продвижение плана по расширению железной дороги, которая сможет транспортировать стратегически важные минералы из Конго и Замбии на Запад, а также противодействие влиянию Китая в регионе. Ранее СМИ писали, что Байден оговорился и назвал африканскую страну Анголу «ярким городом». #Байден #Ангола
Джо Байден задремал во время встречи с африканскими лидерами? / Others
4 декабря 2024 г.
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