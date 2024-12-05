Приведут ли протесты в Грузии к революции?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к Западу с призывом поддержать народное движение за европейскую интеграцию страны. Ее слова прозвучали на шестые сутки столкновений между демонстрантами и полицией в центре Тбилиси. За неделю протестов по всей стране задержаны более 250 человек, 113 получили ранения. К 3 декабря власти зачистили от баррикад центральные улицы, однако протестующие обещают вернуться и добиться отставки правительства. Смогут ли протесты в Грузии привести к смене власти и будет ли вмешиваться Россия — разбирался TRT на русском. #Грузия #Революция #ЕС