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Дрон атаковал центр Грозного
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о пострадавших мирных жителях и повреждениях после атаки беспилотника на здание полицейского полка
Дрон атаковал центр Грозного
Рамзан Кадыров / Фото: Reuters / Others
4 декабря 2024 г.

Украинский беспилотник совершил атаку на центр Грозного, повредив крышу здания полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова и автозаправочную станцию. Об этом во время прямой линии сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Куда угодно дроном ударяют. Сегодня по центру города [Грозного] ударили дроном. Разрушили автозаправку, крышу полка [полиции]. Пострадали мирные люди», — заявил Кадыров.

По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел около 5 часов утра.

Это не первая атака беспилотников на территорию Чечни. В конце октября был атакован Российский университет спецназа в Гудермесе, после чего глава республики выступил с жесткими заявлениями. «Они нас укусили, мы их уничтожим», — заявил тогда Кадыров, приказав своим подразделениям не брать в плен украинских военных.

Позднее он сообщил о гибели украинских пленных при атаке и заявил о содержании до десяти военнопленных на каждом стратегическом объекте республики, включая территорию РУС.

В ходе прямой линии глава Чечни также распорядился разместить украинских военнопленных на крышах объектов, за которыми ведется наблюдение американскими спутниками. «Пусть охраняют наши территории», — добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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