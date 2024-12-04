Сирийская национальная армия (СНА) обнаружила масштабную сеть подземных туннелей в городе Тель-Рифат на северо-западе Сирии после его освобождения от террористической группировки PKK/YPG. Журналисты TRT Arabi обследовали туннельную систему террористов два дня назад.

По данным корреспондента TRT World Обаидо Хитто, подземная система туннелей демонстрирует масштаб и сложность операций террористической группировки в регионе.

Как сообщает агентство «Анадолу», при обследовании туннелей, проложенных на несколько метров под зданиями, были обнаружены складированные бочки, электрические кабели и комнаты с кроватями за железными дверями. Ширина туннелей составляет около 1 метра, высота — 2 метра.

Съемка с беспилотника показала, что многие дома в Тель-Рифате, находившемся под контролем террористов в течение нескольких лет, пришли в упадок из-за отсутствия технического обслуживания.

PKK/YPG использовала туннели для укрытия, проникновения на новые территории и внезапных атак, особенно вблизи границы. Подобные туннельные системы ранее обнаруживались в других сирийских провинциях, включая Африн, Манбидж, Айн-эль-Араб и другие города. Террористы, использующие гражданских лиц в качестве живого щита, обычно прокладывают туннели к жилым домам, школам, больницам и местам поклонения.

В воскресенье СНА начала операцию «Заря свободы» против попыток PKK/YPG создать террористический коридор, соединяющий Тель-Рифат с Северо-Восточной Сирией. За 40 лет террористической деятельности против Турции PKK, признанная террористической организацией Турцией, США и ЕС, несет ответственность за гибель более 40 000 человек, включая женщин и детей.