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Вступление украинской стороны в альянс означало бы конфликт НАТО и России
Вступление украинской стороны в альянс означало бы конфликт НАТО и России. Об это заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи в Брюсселе, которая, по его словам, завершилась отсутствием консенсуса по вопросу возможного приглашения Киева в альянс. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что перемирие возможно, если Украину пригласят в НАТО. #НАТО #Украина
Вступление украинской стороны в альянс означало бы конфликт НАТО и России / Others
5 декабря 2024 г.
Истории
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